İstanbul 5.İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun Diploma İptal Davasını Reddetti

İstanbul 5.İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptali için açılan karşı davayı reddetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:45
Mahkeme Kararı

İstanbul 5.İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında lisans diplomasının iptali için açılan karşı davanın reddine hükmetti.

Uyuşmazlık, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline ilişkin açılan karşı dava kapsamında mahkeme tarafından değerlendirildi ve başvurunun reddine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu gelişme, söz konusu başvurunun mahkemece sonuçlandırıldığını gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline ilişkin açılan karşı davanın İstanbul 5.İdare Mahkemesi'nce reddine hükmedildi

