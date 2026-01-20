İstanbul Boğazı'nda Bulunan Ceset Nikolai Svechnikov'a Ait Olabilir
Kuruçeşme açıklarında kıyıya vurdu; otopsi için ATK'ya sevk edildi
İstanbul Boğazı'nda bugün bulunan cesedin, geçen yıl 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.
Olay üzerine bölgeye intikal eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme açıklarında kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı. Cesetin üzerinde mayo olduğu öğrenildi.
Çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirildi.
RUS YÜZÜCÜYE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN CESET ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ