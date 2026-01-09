İstanbul'da 100 milyar lira zarar: Erol Kurtulmuş liderliğindeki suç örgütüne operasyon

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen ve kamuya 100 milyar lira zarar verdiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları paylaşıldı.

Operasyon ve soruşturma ayrıntıları

Soruşturma kapsamında, altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada; döviz teşviklerinin mevzuata aykırı şekilde suiistimal edildiği, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden şirketler kurularak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirlendi.

Soruşturmayla bağlantılı olarak şüpheliler hakkında tespit edilen suçlamalar arasında 'Suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' yer alıyor.

Ele geçirilenler

Operasyonda ele geçirilenler arasında 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 adet Cumhuriyet Altını, 13 adet 5 milyon 800 bin dolar değerinde senet, 10 bin dolar, 17 bin euro ve 1 milyon 100 bin lira bulunuyor.

Soruşturma ve operasyonun ayrıntıları ile gözaltı süreçleri hakkında çalışmalar devam ediyor.

