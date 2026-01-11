İstanbul'da 2004 Cinayetinin Hükümlüsü Zeynep K. Kartal'da Yakalandı

2004 kasten öldürme hükümlüsü Zeynep K., hakkında 14 yıl 4 ay ceza ve Interpol kaydıyla Kartal'da yakalandı; adli mercilere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:26
Operasyon ve yakalama detayları

İstanbul polisi, 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari kadın Zeynep K.'nin izini sürdü. Yapılan çalışmanın ardından zanlının saklandığı adres belirlendi ve Kartal'da operasyon düzenlendi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Zeynep K.'nin hakkında 10 Mayıs 2016 tarihli Adalet Bakanlığı ve 99-EGM H-INTERPOL tahdit kaydı bulunduğu, ayrıca şahsın 2011'den bu yana Interpol tarafından arandığı öğrenildi.

Kartal'daki adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeynep K., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından firari kadın adli mercilere sevk edildi.

EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

