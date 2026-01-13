İstanbul'da Asayiş Olayları Yüzde 25.8 Azaldı — Vali Davut Gül Açıkladı

İstanbul'da asayişte düşüş: Vali Davut Gül verileri paylaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, valilik tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında, 2023–2025 dönemine ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini açıkladı. Vali Gül, şehrin asayişini iyileştirme çabalarında 55 bin polis ve 7 bin jandarma personelinin görev yaptığını belirtti.

Genel değerlendirme

Vali Gül, 2025 yılında asayişle ilgili eylemlerin yüzde 25.8 azaltıldığını ve olayların faillerinin yakalanma/aydınlatma oranının %98,7'den %99.6'ya yükseldiğini ifade etti.

Terör operasyonları

Terör örgütlerine yönelik üç yıllık süreçte yapılan operasyonlarla ilgili Vali Gül şu bilgileri verdi: 3 bin 186 operasyon gerçekleştirildi, 5 bin 883 kişi yakalandı; bunlardan 1 bin 249’u tutuklandı, 1 bin 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engellenen terör eylemleri 2023’te 9, 2024’te 4, 2025’te 2 olarak kaydedildi. Terör finansmanına ilişkin ele geçirilen tutar ise 3 milyon 680 binden 40 milyon 152 bine yükseldi.

Kişilere karşı suçlardaki azalma ve aydınlatma oranları

Vali Gül, kişilere karşı işlenen suçlarda üç yılda önemli düşüş yaşandığını bildirdi: 2023’te 103 bin 410 olan suç sayısı 2025’te 86 bin 524 oldu (2024: 93 bin 339). Bu kapsamda toplamda %16 azalma görüldü. Bazı örnekler:

Öldürme/cinayet: %24–20 düşüş

Kasten yaralama: %14 düşüş

Cinsel suçlar: %23 düşüş

Kişilerin huzur ve güvenliğini bozma: %26 düşüş

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma: %20 düşüş

Konut dokunulmazlığı ihlali: %37 düşüş

Aydınlatma oranları da yükseldi: 2023’te %97.62024’te %98.72025’te %99.6

Mal varlığına karşı suçlarda gelişme

Mal varlığına yönelik 9 önemli suçta toplamda %42 düşüş kaydedildi. Sayılar: 46 bin 858 (2023), 33 bin 646 (2024), 26 bin 941 (2025). Bazı azalmalar:

Oto hırsızlık: %80 azalma

Evden hırsızlık: %60 azalma

Oto hırsızlığı (farklı ifade): %65 azalma

Motosiklet hırsızlığı: %66 azalma

Kapkaç: %83 azalma

Yankesicilik: %65 azalma

Mal varlığına karşı suçların aydınlatılmasında %23 artış görüldü; 2023’teki %75.9 tespit oranı 2025’te %93.6 seviyesine yükseldi.

Yakalamalar ve ruhsatsız silahlar

Vali Gül, yakalamalardaki artışın suçların önlenmesine katkı sağladığını vurguladı: 2023’te 20 bin 933 kişi yakalanırken, 2024’te 26 bin 672, 2025’te 28 bin 024 kişi yakalandı. Yakalanan silah sayısı 16 bin 274’ten 17 bin 70e yükselirken, yakalanan kişi sayısında 19 bin 251’den 16 bin 701’e düşüş görüldü; bunun gerekçesi olarak ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlemeler ve tutuklama artışı gösterildi.

Günübirlik kiralamalar ve denetimler

Günübirlik kiralanan yerlere ilişkin denetimlerin kararlı şekilde sürdüğünü belirten Vali Gül, kayıt dışı konaklamaların tespitini zorlaştırdığına dikkat çekti. Cezai işlemler 2023’te neredeyse 0 iken 2025’te 499a çıktı; kesilen ceza miktarı ise %219 arttı.

Organize suç, kaçakçılık ve el konulan mal varlığı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 2023’te 211, 2024’te 337, 2025’te 416 oldu. Yakalanan kişi sayısı 2 bin 683’ten 4 bin 949’a, tutuklanan sayısı ise 1 bin 184’ten 3 bin 119’a yükseldi. Operasyon yapılan örgüt sayısı 92’den 162ye çıktı. El konulan mal varlığı ise 9,5 milyar TLden 318 milyar TLye ulaştı.

Kaçakçılık operasyon sayısı 3 bin 699’dan 3 bin 814’e çıktı. Yakalanan kişi sayıları 5 bin civarında seyrediyor; tutuklanan kişi sayısı 98’den 271’e yükseldi. Ele geçirilen ürünlerde akaryakıtta %23, alkollü içkilerde %103, sigarada %64 artış kaydedildi. Bu operasyonlarla vergi kaybının önlenmesinde %387 artış sağlandığı aktarıldı.

Uyuşturucu ile mücadele ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne'

Uyuşturucu operasyonları 7 bin 837’den 11 bin 316’ya çıkarak %44 arttı; yakalanan kişi sayısı 12 bin 554’ten 18 bin 385’e, tutuklanan kişi sayısı %63 artışla 9 bin 115e yükseldi. Eroin ve türevlerinde ele geçirilen miktar %10 azalmışken, hap ve benzeri maddelerde %310, kenevirde %240 artış görüldü. Yakalanan uyuşturucu miktarı genel olarak yüzde 280’lerin üzerinde artış gösterdi.

Vali Gül, talep ile mücadele için sosyal politikaların önemine vurgu yaptı ve En İyi Narkotik Polisi Anne programının yaklaşık 5-6 yıldır sürdüğünü, programa katılan kişi sayısının 258 bin 267’den 656 bin 455’e çıktığını belirtti. Okul çevresi denetimleri 91 bin 454’ten 109 bin 619’a ulaştı. Siber şube müdahaleleri sonucu tespit edilen hesap sayısı 23 bin 363’ten 44 bin 813’e yükseldi.

Kurşunlama olayları, sosyal medya ve denetimler

İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olaylarında 2024–2025 arasında %50.2 azalma görüldü; aydınlatma oranı ise %40 artışla %93.4 düzeyine yükseldi. Ayrıca 2 bin 931 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Trafik kazaları ve denetimler

Trafikte can kayıplarında üç yıllık değişim şöyle: 2023’te 157, 2024’te 166, 2025’te 134. Araç sayısı %15, görevli ekip sayısı %88, denetim sayısı %110 arttı. Ölümlü kaza oranı %12 azaldı; yaralamalı kaza sayısı ise %53 arttı. Yayaların can kaybı 47’den 50’ye çıkıp sonra 36ya düştü.

Okul servisleri denetimi 25 bin 456’dan 42 bin 591’e çıktı (%67 artış). Ticari taksilerde denetim %86 arttı. Çakarlı araç denetimleri iki yılda arttı; ceza uygulamalarındaki sertleşme nedeniyle 2025’te ceza sayısı düştü.

Hedefler ve kararlılık

Vali Davut Gül, ister cana karşı ister mala karşı suçlarda hedeflerinin yüzde 100 aydınlatma ve yüzde 100 engelleme olduğunu belirtti. Açıklamada, yakalamaların artması, operasyonların derinleştirilmesi ve yasal düzenlemelerin uygulamadaki etkileri ile İstanbul'da güvenlikte sağlanan iyileşmelerin sürdürüleceği vurgulandı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, 55 BİN POLİS 7 BİN JANDARMA PERSONELİ İLE ŞEHRİN ASAYİŞİNİ İYİLEŞTİRME GAYRETİNDE OLDUKLARINI BELİRTEREK 2025 YILINDA ASAYİŞ İLE ALAKALI EYLEMLERİN YÜZDE 25.8 AZALTILDIĞINI, OLAYLARI FAİLLERİNİN YAKALANMA VE AYDINLATMA ORANININ İSE YÜZDE 98,7'DEN YÜZDE 99.6'YA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ.