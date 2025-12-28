DOLAR
İstanbul'da Dron Destekli Asayiş: Selami Yıldız 'Bu şehir bizim şehrimiz'

İstanbul Emniyeti Taksim ve İstiklal'de dron destekli asayiş uygulaması yaptı. Selami Yıldız, yeni yıl arifesinde huzur ve güven için sahada olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 01:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 01:13
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere kent merkezinde, suçla mücadele ve caydırıcılık amacıyla dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız de katıldı. Yıldız, asayiş timlerine başarı dileyerek uygulama hakkında bilgi aldı ve ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti.

Yıldız'ın Açıklamaları

Yıldız uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi: "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için tüm birimlerimizle sahadayız. Kararlılıkla zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla 7/24 mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadele sadece bugünün değil, yarınlarımızın da güvenlik ve huzuru için sürdürdüğümüz bir mücadeledir. İstanbul’umuzun sadece Beyoğlu’nda değil, bütün sokaklarında, caddelerinde, her köşesinde uygulamalarımızı devam ettiriyoruz. Bu uygulamalarda bize destek olan aziz İstanbul’umuzun değerli vatandaşlarına ve fedakârca görev yapan kıymetli meslektaşlarıma ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum"

Yılbaşı arifesinde olduklarını belirten Yıldız, "Elbette ki bütün personelimizle 7-24 İstanbul’umuzun huzuru ve güvenliği için, yeni bir yılın arifesinde sokaklarda meslektaşlarımızla beraber buradayız, sahadayız. Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak şunu ifade edeyim; bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul’un emniyetiyiz."

Denetimler ve İdari İşlem

Uygulamayı yürüten ekipler, bölgede yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uyguladı. Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

