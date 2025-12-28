DOLAR
Kütahya Domaniç'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Tavşanlı ve Domaniç hastanelerine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:25
Kaza Detayları

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kavşakta meydana gelen çarpışma sonucu dört kişi yaralandı. Olay, Domaniç istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 06 CIM 026 plakalı kamyonet ile H.E. yönetimindeki 43 YD 889 plakalı otomobilin kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü H.E. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsü M.A. ile araçta yolcu olan V.A. ise Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

