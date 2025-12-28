DOLAR
Kayseri'de 'Narko-Kapan' Operasyonu: Uyuşturucu, Silah ve Sahte Kart Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli uyuşturucular, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 139 fişek ve 2 sahte 'Emekli Polisler Derneği' araç kartı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:44
Kayseri'de 'Narko-Kapan' Operasyonu: Uyuşturucu, Silah ve Sahte Kart Ele Geçirildi

Kayseri'de 'Narko-Kapan' Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

97 ekip, 265 personelle metruk binalara operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Narko-Kapan' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon, tespit edilen metruk binalar ve müştemilatlara yönelik olarak 97 ekip ve 265 personel ile gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 139 adet fişek ile birlikte 2 adet 'Emekli Polisler Derneği' adına düzenlenmiş sahte araç giriş kartı bulundu.

Konu ile ilgili olarak gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.







