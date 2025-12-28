Kulu Emniyeti Yılbaşı Denetiminde 124 Kişi Sorgulandı, 1 Gözaltı

Kulu Emniyeti yılbaşı öncesi huzur uygulaması gerçekleştirdi

Denetimler 19.00-21.00 saatleri arasında yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulaması düzenledi.

Uygulama, 19.00-21.00 saatleri arasında Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Ahmet Baran Caddesi ve Cafer Baran Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 7 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, ekiplerce toplam 124 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Uygulama esnasında, Kulu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranan R.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, yılbaşı tedbirleri kapsamında huzur ve güven uygulamalarının ilçede aralıksız devam edeceğini bildirdi.

