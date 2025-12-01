DOLAR
Kastamonu'da Otomobil Tomruk Yüklü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kastamonu'da otomobil tomruk yüklü tırın dorsesine çarptı; 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri sıkışanları kurtarmak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:12
Kaza detayları ve kurtarma çalışmaları

Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi mevkiindeki kavşakta meydana gelen kazada, 34 KZE 644 plakalı Fiat marka otomobil ile tomruk yüklü tırın dorsesi çarpıştı. Kaza sonucu otomobil dorsenin altında kalarak içinde bulunanlar araçta sıkıştı.

Olayda otomobilin sürücüsü İlhan Ç. idaresindeki araç, tali yola dönüş yapmak isteyen A.H. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışanları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Uzun uğraşlar sonucunda sürücü İlhan Ç. ile arka koltukta bulunan Yusuf Ali G. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Ali Furat (37) ise kazada olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtilerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Furat’ın cenazesi hastanenin morguna alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik normale döndü.

