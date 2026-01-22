İstanbul'da dron destekli trafik denetimi: 580 sürücüye ceza

16 Ocak'ta 45 noktada gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından şehir genelinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim yapıldı.

16 Ocak'ta İstanbul geneli 45 farklı noktada yapılan denetimlerde, kurallara uymadıkları belirlenen 580 sürücüye idari para cezası uygulandı; ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

Denetim sonuçlarına göre 444 araca "trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek", "trafik işaretlemelerine uymamak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" ve "hatalı şerit değiştirme" nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Bunun yanı sıra Karayolları Trafik Kanununun farklı maddelerinden 136 araca idari para cezası kesildi.

