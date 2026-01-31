İstanbul’da Fenomenlere Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltındakiler Sağlık Kontrolünde

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan fenomenler Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:56
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla yer alıyor.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" bulunuyor.

Gözaltına alınan fenomenler, Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma ve işlemler İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

