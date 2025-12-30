DOLAR
İstanbul'da Florya Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı

Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden saat 11.50'te acil durum çağrısı geldi; Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi ve gemiler havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:57
Olayın Detayları

İstanbul'un Florya açıklarında bugün saat 11.50 sıralarında iki tanker tarafından acil durum çağrısı yapıldı. Çağrı yapan gemilerin birinin Azerbaycan, diğerinin ise Türk bandıralı olduğu bildirildi.

Çağrının nedeni şu an için açıklanmazken, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan acil durum çağrısı yapılan iki tanker havadan görüntülendi, görüntüler gelişmenin takibinde kullanılıyor.

Yetkililerden ve kurtarma ekiplerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

