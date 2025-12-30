İstanbul'da Florya Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı

Olayın Detayları

İstanbul'un Florya açıklarında bugün saat 11.50 sıralarında iki tanker tarafından acil durum çağrısı yapıldı. Çağrı yapan gemilerin birinin Azerbaycan, diğerinin ise Türk bandıralı olduğu bildirildi.

Çağrının nedeni şu an için açıklanmazken, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan acil durum çağrısı yapılan iki tanker havadan görüntülendi, görüntüler gelişmenin takibinde kullanılıyor.

Yetkililerden ve kurtarma ekiplerinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

