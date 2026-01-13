İstanbul'da Hakimi Vuran Savcıya 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' Soruşturması ve Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakimi vuran savcı hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli bir hakimi vuran savcı hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı ve ilgili kişi için gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın Kapsamı

Savcı hakkında başlatılan soruşturma, olayla ilgili delil ve ifadelerin toplanması sürecini kapsıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Son Durum

İlgili savcı hakkında alınan gözaltı kararı uygulanmak üzere işlemler başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın ilerleyişine ilişkin bilgiler resmî makamlarca duyurulacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görevli bir hakimi vuran savcı hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

