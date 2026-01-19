İstanbul'da İETT Otobüsü Karlı Yolda Park Halindeki Kamyona Çarptı

İstanbul Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde İETT otobüsü karlı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı; otobüs boş, hasar ve trafik aksamaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:55
İstanbul'da İETT Otobüsü Karlı Yolda Park Halindeki Kamyona Çarptı

İstanbul'da İETT Otobüsü Karlı Yolda Park Halindeki Kamyona Çarptı

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde yaşanan kaza trafikte aksamalara neden oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyrederken karlı yolda kayan bir İETT otobüsü, park halindeki bir kamyona çarptı.

Kaza anında otobüsün boş olduğu öğrenilirken, çarpışma sonucu otobüste hasar meydana geldi. Olay sonrası araç kenara çekildi ve bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşandı.

Kazaya ilişkin çalışmalar sürerken, olayın ardından çekilen görüntüler arasında havadan görüntüler de yer aldı. Yetkililer ve İETT tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ. BİR İETT OTOBÜSÜ...

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ. BİR İETT OTOBÜSÜ, BAHÇELİEVLER'DE KARLI YOLDA KAYARAK PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI. KAZADA SONRASI ARAÇTA HASAR OLUŞTU.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI KAZALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ. BİR İETT OTOBÜSÜ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Pazarda Alkol Etkisiyle Bayılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Burdur'da Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Yakalandı: 0.97 Promil, 14 bin 584 lira Ceza
3
Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı
4
Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu
5
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
6
Tirilye-Mudanya’da Kaygan Yolda Kaza: Özge Sitesi Önünde Araç Şarampole Uçtu
7
Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları