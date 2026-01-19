İstanbul'da İETT Otobüsü Karlı Yolda Park Halindeki Kamyona Çarptı

Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde yaşanan kaza trafikte aksamalara neden oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyrederken karlı yolda kayan bir İETT otobüsü, park halindeki bir kamyona çarptı.

Kaza anında otobüsün boş olduğu öğrenilirken, çarpışma sonucu otobüste hasar meydana geldi. Olay sonrası araç kenara çekildi ve bölgedeki trafik akışında aksamalar yaşandı.

Kazaya ilişkin çalışmalar sürerken, olayın ardından çekilen görüntüler arasında havadan görüntüler de yer aldı. Yetkililer ve İETT tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

