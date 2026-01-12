İstanbul’da Kar Etkisi: Trafik Yoğunluğu Yüzde 51

İstanbul’da aralıklı kar yağışı devam ediyor; saat 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 51, okullara 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:13
İstanbul'da Kar Etkisi: Trafik Yoğunluğu Yüzde 51

İstanbul’da aralıklı kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul genelinde aralıklarla devam ediyor.

Trafik ve eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Okulların tatil olmasının etkisiyle ana arterlerde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Görüntüler

Cevizlibağ’daki araç yoğunluğu dron kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 oldu

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 oldu

