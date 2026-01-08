İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü

İstanbul'da Lodos Manzaraları

Bayrampaşa ve Zeytinburnu'da tehlikeli anlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran şiddetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına kıyı kesimlerinde dalgaların yükselmesine neden olurken, bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

Bayrampaşa ilçesinde yol kenarındaki bir ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak devrildi. Ağaç, yol kenarına yığılarak ulaşımı ve çevre güvenliğini tehdit etti.

Zeytinburnu'nda ise rüzgarın etkisiyle bir balkondaki saksı koparak yere düştü. Saksının düşüşünden hemen önce oradan geçen bir vatandaş kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Yetkililer, meteoroloji uyarılarına dikkat edilmesini ve özellikle açık alanlarda temkinli olunmasını istiyor. Şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü belirtiliyor.

Zeytinburnu'nda yoldan geçen vatandaş düşen saksıdan saniyelerle böyle kurtuldu