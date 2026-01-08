İstanbul'da Lodos Etkisiyle Dev Dalgalar

Meteorolojinin uyarısına rağmen İstanbul'da etkili lodos, Zeytinburnu ve Beşiktaş sahillerinde dev dalgalar oluşturdu; bazı vatandaşlar görüntüledi ve ıslandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:19
İstanbul'da Lodos Etkisiyle Dev Dalgalar

İstanbul'da Lodos Etkisiyle Dev Dalgalar

Sahil şeridinde fırtına ve görüntülenen anlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinde şiddetini artırdı ve kıyılarda dev dalgalar oluştu.

Dalgalar özellikle Zeytinburnu ve Beşiktaş sahil bantlarında etkili oldu; bazı bölgelerde dalgalar yer yer sahil bandını kapladı.

Sahil kenarında bulunan vatandaşlar fırtınaya aldırış etmeyerek o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı kişiler fotoğraf çekmeye çalışırken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslandı.

Oluşan dalgalar ve rüzgâr, deniz ulaşımında ve sahil güvenliğinde risk oluşturdu. Yetkililer tarafından yapılan uyarılara rağmen sahil bölgelerinde yoğunluk gözlendi.

Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya, sahil ve iskelelere yaklaşmamaya çağırdı.

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN LODOS NEDENİYLE SAHİL ŞERİDİNDE DEV DALGALAR OLUŞTU. DALGALAR KIYI...

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN LODOS NEDENİYLE SAHİL ŞERİDİNDE DEV DALGALAR OLUŞTU. DALGALAR KIYI AŞARKEN, FIRTINAYA ALDIRIŞ ETMEYEN VATANDAŞLAR O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ.

İSTANBUL'DA ETKİSİNİ SÜRDÜREN LODOS NEDENİYLE SAHİL ŞERİDİNDE DEV DALGALAR OLUŞTU. DALGALAR KIYI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te İş Yerine Ateş Açan Şüpheliler Polise Silah Doğultup Yakalandı
2
Bursa'da Motokurye Anayola Çıkan Tıra Çarptı
3
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
4
Bursa'da Lodos Metroyu Durdurdu: Poşet Yüzünden Binlerce Yolcu Yolda Kaldı
5
Çatalca'da Pazarcıların Fırtına İmtihanı: Brandalar Havalandı
6
Avcılar'da Fırtına Çatı Parçalarını Uçurdu: İş Yerlerinde Büyük Hasar
7
Söke'de Jandarma Operasyonu: 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları