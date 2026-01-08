İstanbul'da Lodos Etkisiyle Dev Dalgalar

Sahil şeridinde fırtına ve görüntülenen anlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren lodos, sabah saatlerinde şiddetini artırdı ve kıyılarda dev dalgalar oluştu.

Dalgalar özellikle Zeytinburnu ve Beşiktaş sahil bantlarında etkili oldu; bazı bölgelerde dalgalar yer yer sahil bandını kapladı.

Sahil kenarında bulunan vatandaşlar fırtınaya aldırış etmeyerek o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı kişiler fotoğraf çekmeye çalışırken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslandı.

Oluşan dalgalar ve rüzgâr, deniz ulaşımında ve sahil güvenliğinde risk oluşturdu. Yetkililer tarafından yapılan uyarılara rağmen sahil bölgelerinde yoğunluk gözlendi.

Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya, sahil ve iskelelere yaklaşmamaya çağırdı.

