İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Sağanak: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

İstanbul'da gece başlayan şiddetli lodos ve yağış gün boyu sürdü; Esenler, Okmeydanı ve Sarıyer'de çatılar uçtu, araçlar ve ağaçlar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:19
İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Sağanak: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Sağanak: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Gece başlayan lodos ve yağış kent genelinde hasara yol açtı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve beraberindeki yağış, gün içinde etkisini sürdürdü.

Marmara bölgesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış, megakentte birçok noktada olumsuzluklara neden oldu.

Okmeydanı'nda bir binanın çatısı uçarak sokağa düşerken; Esenler Menderes Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi.

Sarıyer'de ise şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

Olumsuzlukları da beraberinde getiren şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü.

ESENLER MENDERES MAHALLESİ'NDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE UÇAN ÇATI, SOKAKTA PARK HALİNDEKİ...

ESENLER MENDERES MAHALLESİ'NDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE UÇAN ÇATI, SOKAKTA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ.

OKMEYDANI'NDA BİR BİNANIN ÇATISI UÇARAK SOKAĞA DÜŞTÜ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
3
Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi
4
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar
5
Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
6
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu
7
Köyceğiz Yenimahalle'de Çatı Katı Yangını: Ev Tamamen Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları