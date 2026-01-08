İstanbul'da Şiddetli Lodos ve Sağanak: Çatılar Uçtu, Araçlar Zarar Gördü

Gece başlayan lodos ve yağış kent genelinde hasara yol açtı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve beraberindeki yağış, gün içinde etkisini sürdürdü.

Marmara bölgesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış, megakentte birçok noktada olumsuzluklara neden oldu.

Okmeydanı'nda bir binanın çatısı uçarak sokağa düşerken; Esenler Menderes Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı sokakta park halindeki araçların üzerine devrildi.

Sarıyer'de ise şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

Olumsuzlukları da beraberinde getiren şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri de zarar gördü.

