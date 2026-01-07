İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 kilo 800 gram ve 1 milyon 250 bin hap, 2 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 517 kilo 800 gram ve 1 milyon 250 bin hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak yürüttüğü çalışmada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna ilişkin yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun seyri

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen Zeytinburnu ve Güngören ilçelerindeki 2 ikamet ve 2 araca yönelik dün eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 2 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Aramalarda ele geçirilenler arasında 517 kilo 800 gram toz katkı maddesi, 1 milyon 250 bin sentetik hap ve 1 milyon 800 bin doluma hazır boş kapsül/ilaç kutusu yer aldı. Ayrıca, uyuşturucu hap üretiminde kullanıldığı belirlenen 5 makine de ele geçirildi.

Soruşturma ve yasal süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların ifadelerinin alınmasının ardından, bugün içerisinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

