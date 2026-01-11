İstanbul'da Yağmur Aralıklarla Sürüyor — Akşam Karla Karışık Yağış Bekleniyor

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği uyarısının ardından başlayan yağmur aralıklarla etkili oluyor; Taksim ve İstiklal'de vatandaşlar duraklara sığındı. Akşam kar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur kentin çeşitli noktalarında aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere yağmur ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar ve turistler otobüs duraklarına sığındı. Sokaklarda zaman zaman yoğunlaşan yağış, günlük yaşamı etkiliyor.

Gündüz saatlerinde aralıklarla devam eden yağmurun, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

