İstanbul'da Yağmur Aralıklarla Sürüyor — Akşam Karla Karışık Yağış Bekleniyor

İstanbul'da Yağmur Aralıklarla Sürüyor

Meteoroloji ve Valilik uyarısının ardından yağış etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından, dün akşam saatlerinde başlayan yağmur kentin çeşitli noktalarında aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere yağmur ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar ve turistler otobüs duraklarına sığındı. Sokaklarda zaman zaman yoğunlaşan yağış, günlük yaşamı etkiliyor.

Gündüz saatlerinde aralıklarla devam eden yağmurun, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

