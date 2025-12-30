İstanbul Florya'da İki Tanker Acil Durum Çağrısı

İstanbul Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker 11.50'de acil durum çağrısı yaptı; Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi, gemiler dronla görüntülendi.