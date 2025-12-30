DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,02%
ALTIN
6.059,55 -1,42%
BITCOIN
3.773.839,67 -0,9%

İstanbul Florya'da İki Tanker Acil Durum Çağrısı

İstanbul Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tanker 11.50'de acil durum çağrısı yaptı; Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi, gemiler dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:26
İstanbul Florya'da İki Tanker Acil Durum Çağrısı

İstanbul Florya'da İki Tanker Acil Durum Çağrısı

Florya açıklarında yardım çağrısı üzerine kurtarma ekipleri yönlendirildi

İstanbul’un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı.

Olayın 11.50 sıralarında gerçekleştiği belirtildi. Nedeni henüz açıklanmayan çağrı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan acil durum çağrısı yapılan gemiler dron ile görüntülendi.

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısında bulundu, gemiler böyle görüntülendi

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısında bulundu, gemiler böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
2
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
3
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
4
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
5
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
6
Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Yıla 7/24 Hazır
7
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları