İstanbul Florya'da İki Tanker Acil Durum Çağrısı
Florya açıklarında yardım çağrısı üzerine kurtarma ekipleri yönlendirildi
İstanbul’un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı.
Olayın 11.50 sıralarında gerçekleştiği belirtildi. Nedeni henüz açıklanmayan çağrı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kıyı emniyeti ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan acil durum çağrısı yapılan gemiler dron ile görüntülendi.
