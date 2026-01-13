İstanbul-Kocaeli Fuhuş Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı, 7 Mağdur Kurtarıldı

İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı değerlendirilen 7 mağdur kadın kurtarılırken, suça karıştığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve yürütülüşü

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası, şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul’un Kartal, Pendik, Zeytinburnu, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe ve Bağcılar ilçeleri ile Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toplam 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 14 bin lira ele geçirildi. Operasyonda kurtarılan mağdurlardan 5’i Türk, 2’si yabancı uyruklu olarak tespit edildi.

Adli süreç ve mağdurların durumu

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan yabancı uyruklu 2 mağdur ise deport işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor, yetkililer elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VE KOCAELİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUHUŞ OPERASYONUNDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, ZORLA FUHUŞ YAPTIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 MAĞDUR KADIN KURTARILDI.