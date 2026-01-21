İstanbul merkezli 4 ilde kaçak ilaç operasyonu: 235 bin 328 ilaç, 180 Milyon TL ele geçirildi

İstanbul merkezli 4 ilde kaçak ilaç operasyonunun detayları

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 180 Milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada birçok şüpheli hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Operasyonun yürütülmesi ve soruşturma

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Soruşturma kapsamında; kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satan, halk sağlığını tehlikeye atan ve kamu kurumlarını maddi zarara uğratan şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farklı yöntemlerle kaçak yollardan ülkeye sokulduğu, piyasaya sürüldüğü ve yetkisiz şekilde satıldığı tespit edildi. Bu aşamada 235 bin 328 adet ilaç ele geçirilerek, ilk safhada 21 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uygulama, yakalamalar ve ele geçen materyaller

Öte yandan, konu ile ilgili 34 şüpheliye yönelik olarak bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli; Antalya, Kocaeli, Sakarya, Diyarbakır illerinde operasyon düzenlendi. Toplam 52 adrese yapılan baskınlarda 34 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda ilaç ile birlikte ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirildi. Ayrıca, iki şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunun detayları ortaya çıktı