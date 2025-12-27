DOLAR
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı; bazı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı, gözaltı ve yakalama işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:47
İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmasında 17 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma; "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik etmek" suçlarını kapsıyor.

Operasyon detayları ve gözaltılar

Haklarında arama ve el koyma kararı bulunan şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli, Muğla, Adana ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmada 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 1 şüphelinin yakalanmasına ilişkin işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınanlar: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt.

Savcılık ve mahkeme süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca, zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

