Sivas'ta karla mücadele ekipleri 58 yaşındaki hastaya ulaştı

Sivas’ın Karalar Köyü'nde rahatsızlanan 58 yaşındaki vatandaş, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:03
Karalar Köyü'ndeki yol yoğun kar nedeniyle kapanmıştı

Sivas merkeze bağlı Karalar Köyünde rahatsızlanan 58 yaşındaki bir vatandaş için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Ekipler zaman kaybetmeden bölgeye sevk edilerek, zorlu kış şartlarına rağmen aralıksız çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda köy yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Yolun açılmasıyla birlikte 112 Acil Sağlık ekipleri hastaya ulaştı; gerekli ilk müdahalenin ardından hasta hastaneye sevk edildi.

Sivas İl Özel İdaresi yetkilileri ise vatandaşların can ve yol güvenliği için özellikle kış aylarında 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, "Bir yol açmanın bazen bir hayata umut olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları