İstanbul Valiliği açıkladı: Fırtına 350 olaya müdahale gerektirdi

8 Aralık'ta etkili olan fırtına ve yağışın bilançosu

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınaya ilişkin açıklama yayımladı. Valiliğe göre il genelinde toplam 350 olaya müdahale edildi; aralarında 1 metruk bina çökmesi, teknelerin hasar görmesi, ağaç devrilmesi ve çatı uçması bulunuyor.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine atıfta bulunarak, gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi ve açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen şiddetli rüzgâr- fırtına, sabah saat 05.00 itibariyle bölgemizde etkili olmaya başlamış olup fırtınanın, bugün saat 22.00’a kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. İstanbullu hemşerilerimizden, olası çatı uçmalarına, karbon monoksit-doğalgaz zehirlenmelerine ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbul’da şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00’a kadar, 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 metruk bina çökmesi, 1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir. Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır"

Kıyı ulaşımında aksama yaşandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı; saat 17.00 itibarıyla yeniden açıldığı duyuruldu. Deniz ulaşımında ise İDO ve BUDO tüm seferlerini, Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler de iptal etti.

Havalimanlarında da çok sayıda iptal yaşandı: İstanbul Havalimanı'nda 64 sefer (32 iç hat, 32 dış hat), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 33 sefer (31 iç hat, 2 dış hat) iptal edildi.

Tekne hasarlarında dağılım şu şekilde gerçekleşti: Tuzla 37, Pendik 7, Kartal 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar gördü.

Valilik ve ilgili birimler vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi; ekipler AFAD, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri ile ihbarlara müdahale etti.

