İZBETON Kooperatif Davası: Tunç Soyer ve 65 Sanık 4. Duruşmada Hakim Karşısında

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’deki "kooperatif işlerinde usulsüzlük" iddialarına ilişkin davanın dördüncü duruşması, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görüldü. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile birlikte 65 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmalar ve karşılıklı iddialar

Tutuklu sanık eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bilirkişi raporunun dönemlerine yönelik şaibe algısı oluşturduğunu belirterek savunma yaptı. Soyer, görev süresinde bütçe yönetiminde hassas davrandığını belirterek şunları söyledi: "Bilirkişi heyeti; inşaatların şu an fenni kurallara uygun olduğu tespiti yaparak yine mevcut belediye yönetimini aklamaya ve bizim dönemimizde yapılan inşaatlarla ilgili olarak da ortada bir şaibe algısı bırakmaya gayret etmiş. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir’e dışarıdan 1 milyar Euro, yani bugünün parasıyla 48 milyar lira finansman getirdim. Tek kuruş İzmir’in hakkını kimseye yedirmedim. Bu kadar emeğim karşılığında adımın bu iftiralarla, suçlamalarla lekelenmeye çalışılmasını reddediyorum."

Başka bir dosyadan tutuklu bulunan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise bilirkişi incelemelerinde beyanlarının dikkate alınmadığını ileri sürdü: "Bizim burada anlattıklarımız bir işe yarıyor mu? Biz günlerce anlattık. Bu bilirkişiler anlattıklarımızdan bir kelime koymaz mı? Demek ki boşuna anlatmışız. Bu dava hukuki, hukuki diyorlar. Bu davanın neresi hukuki?"

Tutuklu sanık ve İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise mahkemeye taleplerini iletti: "İZBETON AŞ ile ilgili 2 talebim var. Kooperatiflerden alınan teminatlar ne durumda? Eğer zarar varsa kooperatifler bu zararı tahsil etti mi? İZBETON AŞ bu soruların yanıtını vermeli."

Duruşmaya öğle arası verildi.

Soruşturma süreci ve yakalamalar

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma 1 Temmuz tarihinde başlatıldı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturmada, "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklandı; süreç içinde yapılan itirazlar ve duruşmalarla tutuklu sayısında değişiklikler oldu.

İddianame, mağdurlar ve ceza istemi

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etap projelerinde kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Dosyada 449 mağdur ve 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ "suçtan zarar görenler" olarak yer aldı. Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs gibi çeşitli suçlamalardan 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Önceki duruşmalar ve ek soruşturmalar

Eylül ayında başlayan yargılama sürecinin ilk duruşmasında İZBETON AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi. Ekim ayındaki 2. duruşmada ise Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek tahliye olurken; Aralık ayındaki 3. duruşmada mahkeme Barış Karcı’nın tahliyesine, Şenol Aslanoğlu’nun ev hapsinin kaldırılmasına; Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ayrıca ana dava sürerken, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ndeki zimmet iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldü. 26 Aralık’ta düzenlenen operasyonun ardından şüpheliler 29 Aralık’ta adliyeye sevk edildi. Tutukluluk halleri devam eden Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları, "zimmet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER