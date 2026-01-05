DOLAR
İZBETON Kooperatif Davasında 4’üncü Duruşma — Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında

İZBETON kooperatif soruşturmasında; Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 65 sanığın 4’üncü duruşması İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:01
İZBETON kooperatif davasında 4’üncü duruşma başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ hakkında yürütülen "kooperatif işlerinde usulsüzlük" soruşturmasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 2’si tutuklu 65 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görülmek üzere mahkeme salonuna çıkıyor.

Duruşmanın gündemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, kentsel dönüşüm projelerindeki yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen yargılamada İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmada sanıkların savunmaları ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesine devam edecek.

Soruşturma sürecinin seyri

Soruşturma, 1 Temmuz tarihinde İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk iddiaları üzerine başlatıldı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan süreçte 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında Tunç Soyer ve CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60’ı tutuklandı, süreç içinde itiraz ve duruşmalarla tutuklu sayısında değişiklik yaşandı.

İddianame ve istenen cezalar

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe-Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor. Dosyada 449 mağdur ve 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ "suçtan zarar görenler" olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve diğer suçlardan 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Önceki duruşmalarda yaşanan gelişmeler

Eylül ayında başlayan yargılama sürecinde ilk duruşmada İZBETON AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent İşler, Sevcan Tınaztepe, Orhan Sertaç Dölek, Mehmet Gürhan Özata ve eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan tahliye edildi. Ekimde Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek tahliye olurken; Aralık ayındaki 3. duruşmada mahkeme Barış Karcı’nın tahliyesine, Şenol Aslanoğlu’nun ev hapsinin kaldırılmasına, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ayrı zimmet soruşturması ve yeni tutuklamalar

Ana dava sürerken, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ndeki zimmet iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma da yürütüldü. 26 Aralık tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 29 Aralıkta adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Tutukluluk halleri devam eden Tunç Soyer, İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları "zimmet" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4’üncü duruşma ile birlikte mahkemenin, sanık savunmaları ve delil değerlendirmesi üzerindeki kararları davanın seyrini yakından etkileyecek.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

