İzmir Adliyesi'nde Şüpheli Paket Paniği

İzmir Adliyesi önünde yol kenarına bırakıldığı tespit edilen şüpheli paket, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Adliye ve çevresi güvenlik çemberine alındı, araç ve yaya geçişlerine kısa süreliğine kapatma getirildi.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede paketin boş çıktığı belirlendi ve çevredeki vatandaşlar rahat nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı yönünde ifadeler alındı.

PKK’nın saldırısını hatırlattı

Olay, PKK’lı 2 teröristin 5 Ocak 2017 tarihinde burada gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı akıllara getirdi. Saldırıda Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Dün, hain saldırının yıl dönümüydü.

İZMİR BAYRAKLI ADLİYESİ ÖNÜNDE YOL KENARINA BIRAKILMIŞ ŞÜPHELİ PAKET PANİĞE NEDEN OLDU. EMNİYET GÖREVLİLERİ BÖGEYİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALIRKEN, FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ PAKET BOŞ ÇIKTI.