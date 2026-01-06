İzmir Adliyesi'nde Şüpheli Paket Paniği

İzmir Adliyesi önünde bulunan şüpheli paket güvenlik çemberine alındı ve fünye ile patlatıldı; paket boş çıktı. Olay, 5 Ocak 2017 saldırısının yıl dönümünde yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:38
İzmir Adliyesi önünde yol kenarına bırakıldığı tespit edilen şüpheli paket, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Adliye ve çevresi güvenlik çemberine alındı, araç ve yaya geçişlerine kısa süreliğine kapatma getirildi.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede paketin boş çıktığı belirlendi ve çevredeki vatandaşlar rahat nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli paketin bir araçtan yere düştüğü ve yoldan geçen bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığı yönünde ifadeler alındı.

PKK’nın saldırısını hatırlattı

Olay, PKK’lı 2 teröristin 5 Ocak 2017 tarihinde burada gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı akıllara getirdi. Saldırıda Polis Memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuştu. Dün, hain saldırının yıl dönümüydü.

