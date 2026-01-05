DOLAR
İzmir Balçova'da 8 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

İzmir Çevre Yolu Balçova istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:59
Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir Çevre Yolu Balçova istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışı

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

