İzmir Bayraklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Yüklü Kokain Ele Geçirildi

Bayraklı'da polis tarafından durdurulan S.Y. (32) gözaltına alındı; poşetlerinde 639,30 g kokain, 11,64 g satışlık kokain ve 547,34 g sıvı amonyak bulundu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:54
İzmir Bayraklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Yüklü Kokain Ele Geçirildi

İzmir Bayraklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın poşetlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki denetim ve çalışmalarını sürdürürken, çevre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin dikkati sonucu durumundan şüphelenilen S.Y. (32) durduruldu.

Şahsın yanında bulunan poşetlerde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen maddeler bulundu ve şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler

639,30 gram kokain

Satışa hazır 22 adet küçük şeffaf poşet içinde toplam 11,64 gram kokain

547,34 gram sıvı amonyak (uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendiriliyor)

Ayrıca paketleme malzemesi olarak kullanılan 1 adet zımba, 1 kutu zımba teli ve çok sayıda küçük naylon poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ŞAHSIN POŞETLERİNDE YAPILAN...

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ŞAHSIN POŞETLERİNDE YAPILAN ARAMADA, YÜKLÜ MİKTARDA KOKAİN VE UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN SIVI AMONYAK ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Gökyüzündeki Gizemli Işıkların Sırrı: Starlink Uyduları
2
Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama
3
Elazığ'da Trafik Kazası: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı, 1 Yaralı
4
Sinop Gerze'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ağır Yaralı
5
Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı: Sürücü İ.Ö. Yargılanıyor
6
Denizli'de 20 Yaşındaki Esnaf Baran Sami Vural İş Yerinde Ölü Bulundu
7
Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları