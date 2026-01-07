İzmir Bayraklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Yüklü Kokain Ele Geçirildi

İzmir Bayraklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın poşetlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre olay, dün Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki denetim ve çalışmalarını sürdürürken, çevre sakinlerinin ihbarı ve ekiplerin dikkati sonucu durumundan şüphelenilen S.Y. (32) durduruldu.

Şahsın yanında bulunan poşetlerde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen maddeler bulundu ve şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler

639,30 gram kokain

Satışa hazır 22 adet küçük şeffaf poşet içinde toplam 11,64 gram kokain

547,34 gram sıvı amonyak (uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendiriliyor)

Ayrıca paketleme malzemesi olarak kullanılan 1 adet zımba, 1 kutu zımba teli ve çok sayıda küçük naylon poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

