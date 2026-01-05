İzmir Bornova'da Emniyet Şeridindeki Kamyona Çarpan Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, emniyet şeridinde park halinde bekleyen kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Lütfi Tekin (26) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, emniyet şeridinde park eden S.D. (29) yönetimindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ömer Lütfi Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖMER LÜTFİ TEKİN