İzmir Bornova'da otobüs ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir Bornova'da belediye otobüsü ile panelvan çarpıştı; panelvan sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:49
İzmir Bornova'da otobüs ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir Bornova'da otobüs ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, saat 12.00 sıralarında Gökdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Karadeniz (23) idaresindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, Serkan Topal yönetimindeki Otogar-Tınaztepe seferini yapan 35 ANF 356 plakalı ESHOT otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle belediye otobüsü yol kenarındaki araziye savrulurken, panelvandan kopan parçalar yola dağıldı.

Müdahale ve inceleme

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, panelvan sürücüsü Beytullah Karadeniz in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü Serkan Topal ve otobüsteki 7 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE PANELVANIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE PANELVANIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1’İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI.

İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE PANELVANIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı
2
Kraljevo'da kızaktan düşen 16 ve 17 yaşındaki iki genç araç altında kaldı
3
Düzce'de Kanunsuz Ava Geçit Yok: 121 Belge, 91 İdari İşlem
4
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın
5
Tokat’ta Baba Cinayeti: Mustafa Cankurtaran Tutuklandı
6
Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi
7
Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı — Adana'da Binlerce Mağdur İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları