Uşak-Ankara Karayolu'nda Kar Trafiği Kilitledi: Dumlupınar Rampaları 3 Saat Kapalı

Uşak-Ankara Karayolu Dumlupınar Rampaları'nda 3 Saatlik Trafik Kesintisi

Uşak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde ulaşım aksadı. Rampalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yağış, yolda mahsur kalan araçlar ve müdahale

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun yağış sonrasında Dumlupınar Rampaları'nda bazı tır ve araçların yolda kalması ulaşımı durma noktasına getirdi.

Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Trafik güvenliğini sağlamak üzere Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de önlemler aldı.

Yol yeniden açıldı, drone görüntüleri çekildi

Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahalenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Dumlupınar Rampaları'nda yolda kalan araçlar ve oluşan uzun trafik kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

