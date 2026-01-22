Uşak-Ankara Karayolu'nda Kar Trafiği Kilitledi: Dumlupınar Rampaları 3 Saat Kapalı

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Dumlupınar Rampaları'nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:18
Uşak-Ankara Karayolu'nda Kar Trafiği Kilitledi: Dumlupınar Rampaları 3 Saat Kapalı

Uşak-Ankara Karayolu Dumlupınar Rampaları'nda 3 Saatlik Trafik Kesintisi

Uşak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde ulaşım aksadı. Rampalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yağış, yolda mahsur kalan araçlar ve müdahale

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun yağış sonrasında Dumlupınar Rampaları'nda bazı tır ve araçların yolda kalması ulaşımı durma noktasına getirdi.

Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Trafik güvenliğini sağlamak üzere Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de önlemler aldı.

Yol yeniden açıldı, drone görüntüleri çekildi

Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahalenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Dumlupınar Rampaları'nda yolda kalan araçlar ve oluşan uzun trafik kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

UŞAK’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UŞAK-ANKARA KARAYOLU DUMLUPINAR RAMPALARI MEVKİİNDE YOL...

UŞAK’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UŞAK-ANKARA KARAYOLU DUMLUPINAR RAMPALARI MEVKİİNDE YOL YAKLAŞIK 3 SAAT BOYUNCA TRAFİĞE KAPANDI. RAMPALARDA KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN, YOLDA KALAN TIR VE ARAÇLAR NEDENİYLE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.

UŞAK’TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE UŞAK-ANKARA KARAYOLU DUMLUPINAR RAMPALARI MEVKİİNDE YOL...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
2
Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
3
Otoparkta Motokurye Cinayeti: Şüpheli İfadesinde "Korkutmak İstedim" Dedi
4
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
5
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
6
Çorlu'da Yayaya Çarpan Araç Kameraya Yansıdı
7
Bahçelievler'de Daire Yangını: Bina Dumanla Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları