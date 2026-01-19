İzmir'de 14 Yıl Hapisle Aranan Firari Konteynerde Yakalandı

İzmir Karabağlar’da, 'kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık'tan aranan Ö.Ç. (53), saklandığı konteynerde yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:55
İzmir'de 14 Yıl Hapisle Aranan Firari Konteynerde Yakalandı

İzmir'de 14 Yıl Hapisle Aranan Firari Konteynerde Yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yürütülen operasyonla, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, 'kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan Ö.Ç. (53)'nin bir konteynerde saklandığı bilgisine ulaştı. Saha ve teknik çalışmalarla konteynerin yeri tespit edilerek belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskında ekipler, Ö.Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulama ve teslim

Şahsın UYAP sorgulamasında, 'hırsızlık' suçundan hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla Yeşilyurt Şehitler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE, HAKKINDA 14 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ...

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE, HAKKINDA 14 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, SAKLANDIĞI KONTEYNERDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Başçiftlik'te Yoğun Kar: Kar Kalınlığı 1 Metreyi Aştı
2
Tuzla'da Çakmak Fabrikasında Yangın — Üretim Tesisi Tahliye Edildi
3
Bilecik'te Eski Eşinin Evlendiği Polise Ateş Açan Memur Adliyeye Sevk Edildi
4
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
5
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi
6
Şanlıurfa Viranşehir'de Buzlanma Kaynaklı Zincirleme Kaza: 2 Ölü
7
Bolu'da Karla Kaplı Tesiste Drift: Bir Ehliyet Süresiz İptal, Diğerine 60 Gün Men

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları