İzmir'de 14 Yıl Hapisle Aranan Firari Konteynerde Yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yürütülen operasyonla, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı.

Operasyon ve yakalama

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, 'kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan Ö.Ç. (53)'nin bir konteynerde saklandığı bilgisine ulaştı. Saha ve teknik çalışmalarla konteynerin yeri tespit edilerek belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskında ekipler, Ö.Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgulama ve teslim

Şahsın UYAP sorgulamasında, 'hırsızlık' suçundan hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması amacıyla Yeşilyurt Şehitler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

