Sarayköy'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Denizli - Turan Mahallesi

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yol kenarında duran aracın kısa sürede alevlere teslim olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

