Sarayköy'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:30
Denizli - Turan Mahallesi

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yol kenarında duran aracın kısa sürede alevlere teslim olduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları