İzmir'de 3 bin 685 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Karabağlar'da gece yarısı operasyonu: Kovalamaca sonucu yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişinin üzerinden 3 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi.
Olay, gece saat 01.05 sıralarında Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmada şüpheli bir şahsı durdurmak istedi.
Polisi fark eden şüpheli O.Z.O. (29) kaçmaya başladı. Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 400 metrelik kovalamaca sonunda şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Şüphelinin kaçarken yere attığı poşette yapılan aramada, 67 kutu içerisinde toplam 3 bin 685 adet sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
