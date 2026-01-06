İzmir'de 3 bin 685 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir Karabağlar'da polis kovalamacası sonucu O.Z.O. (29) isimli şüpheliden 67 kutuda toplam 3 bin 685 sentetik hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:47
İzmir'de 3 bin 685 Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de 3 bin 685 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Karabağlar'da gece yarısı operasyonu: Kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişinin üzerinden 3 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay, gece saat 01.05 sıralarında Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmada şüpheli bir şahsı durdurmak istedi.

Polisi fark eden şüpheli O.Z.O. (29) kaçmaya başladı. Ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 400 metrelik kovalamaca sonunda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelinin kaçarken yere attığı poşette yapılan aramada, 67 kutu içerisinde toplam 3 bin 685 adet sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURMAK İSTEDİĞİ VE YAŞANAN KOVALAMACA...

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİSİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURMAK İSTEDİĞİ VE YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANAN ŞAHSIN ÜZERİNDEN 3 BİN 685 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
3
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
4
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
5
Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü
6
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga
7
Kayseri'de 11 Yıllık Firari A.S. Yakalandı — 17 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları