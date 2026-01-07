İzmir'de 31 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Hurda Aracın Bagajında Yakalandı

Karabağlar polisi kılık değiştirip kaçmaya çalışan şüpheliyi operasyonla yakaladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli kılık değiştirdiği belirlenen D.O. (43), il dışına kaçma girişiminde bulunduğu sırada yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda D.O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Takipler sırasında şüphelinin sık sık kılık değiştirdiği ve izlerini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Polisin, şahsın il dışına kaçacağı yönündeki istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda D.O., hurda bir aracın bagaj kısmında saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan UYAP sorgulamasında D.O.'nun 5 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, İL DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN HURDA BİR ARACIN BAGAJINDA YAKALANDI.