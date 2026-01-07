İzmir'de 31 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Hurda Aracın Bagajında Yakalandı

İzmir Karabağlar'da hakkında 5 hırsızlık suçundan 31 yıl hapis cezası bulunan D.O. (43), il dışına kaçmaya çalışırken hurda aracın bagajında yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:08
Karabağlar polisi kılık değiştirip kaçmaya çalışan şüpheliyi operasyonla yakaladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli kılık değiştirdiği belirlenen D.O. (43), il dışına kaçma girişiminde bulunduğu sırada yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda D.O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı. Takipler sırasında şüphelinin sık sık kılık değiştirdiği ve izlerini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Polisin, şahsın il dışına kaçacağı yönündeki istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda D.O., hurda bir aracın bagaj kısmında saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan UYAP sorgulamasında D.O.'nun 5 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

