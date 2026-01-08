İzmir’de Eski Milli Sporcu Sabri Kılıç Av Tüfeği Kazasında Öldü

İzmir'in Tire ilçesinde eski milli sporcu Sabri Kılıç (45), sırtında asılı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 08:47
Olayın Detayları

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu Sabri Kılıç (45), sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç (45), makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılıç’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

