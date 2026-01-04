İzmir'de Haftalık Operasyon: 69 Aranan Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denetimlerin bilançosu

İzmir’de polis ekipleri tarafından 27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 69 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde etti.

Ele geçirilen silahlar ve uyuşturucular

Yapılan çalışmalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 583 gram narkotik madde ve 4 bin 950 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik işlemler

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 131 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca ekiplerin GBT sorgulamaları ve kontrolleri sonucu çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

