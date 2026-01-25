İzmir'de 'İntihar' Süslü Cinayet: 18 Yaşındaki Dilan Geyik Boğularak Öldürüldü

İzmir'de asılı bulunan 18 yaşındaki Dilan Geyik’in intihar süsü verilen cinayet olduğu belirlendi; zanlı Mustafa Bingöl tutuklandı, cezaevinde 22 Aralık’ta yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:46
İzmir'de 'İntihar' Süslü Cinayet: 18 Yaşındaki Dilan Geyik Boğularak Öldürüldü

İzmir'de 'İntihar' Süslü Cinayet: 18 Yaşındaki Dilan Geyik Boğularak Öldürüldü

Olayın ayrıntıları

Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak’taki evde, 12 Aralık 2025 günü saat 11.00 civarında gelen intihar ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapı çilingir yardımıyla açılarak giren ekipler, Dilan Geyik (18)'i halledeki demire asılı halde buldu. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmada şüpheler ve soruşturmanın genişletilmesi

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ve asılı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu. Soruşturma kapsamında genç kızın erkek arkadaşı Mustafa Bingöl (27)'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl’ün çelişkili ifadeleri üzerine olayın intihar değil cinayet olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.

Görüntü incelemesi ve deliller

Çalışma kapsamında bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. İnceleme, Bingöl’ün olay günü binaya bir kez geldiğini iddia etmesine karşın, gerçekte dört kez giriş-çıkış yaptığı ve olay saatlerinde işlettiği dükkanında olduğunu söylediği halde yaklaşık 1 saat boyunca binanın içinde bulunduğunu ortaya koydu.

Adli incelemeler ve tespitler

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, Dilan Geyik’e ait olduğu değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı belirlendi. Polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını tespit etti. Soruşturmada Bingöl’ün, kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik’i boğarak öldürdüğü ve olaya intihar süsü verdiği yönünde bulgular olduğu ifade edildi. Zanlının, cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayıp ulaşamadığını söyleyerek cesedin bulunmasını sağladığı da saptandı.

Gözaltı, tutuklama ve cezaevinde ölüm

Deliller doğrultusunda 20 Aralık tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yetkililer, Bingöl’ün 22 Aralık tarihinde cezaevinde yaşamına son verdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma, delil analizleri ve adli süreçler devam ediyor.

18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN, ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ VE OLAYA İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİĞİ...

18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZIN, ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ VE OLAYA İNTİHAR SÜSÜ VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

MUSTAFA BİNGÖL, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları