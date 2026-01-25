İzmir'de 'İntihar' Süslü Cinayet: 18 Yaşındaki Dilan Geyik Boğularak Öldürüldü

Olayın ayrıntıları

Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4303 Sokak’taki evde, 12 Aralık 2025 günü saat 11.00 civarında gelen intihar ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Kapı çilingir yardımıyla açılarak giren ekipler, Dilan Geyik (18)'i halledeki demire asılı halde buldu. Sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmada şüpheler ve soruşturmanın genişletilmesi

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın duruş pozisyonu ve asılı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu. Soruşturma kapsamında genç kızın erkek arkadaşı Mustafa Bingöl (27)'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl’ün çelişkili ifadeleri üzerine olayın intihar değil cinayet olabileceği ihtimali ağırlık kazandı.

Görüntü incelemesi ve deliller

Çalışma kapsamında bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. İnceleme, Bingöl’ün olay günü binaya bir kez geldiğini iddia etmesine karşın, gerçekte dört kez giriş-çıkış yaptığı ve olay saatlerinde işlettiği dükkanında olduğunu söylediği halde yaklaşık 1 saat boyunca binanın içinde bulunduğunu ortaya koydu.

Adli incelemeler ve tespitler

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, Dilan Geyik’e ait olduğu değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı belirlendi. Polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını tespit etti. Soruşturmada Bingöl’ün, kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik’i boğarak öldürdüğü ve olaya intihar süsü verdiği yönünde bulgular olduğu ifade edildi. Zanlının, cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayıp ulaşamadığını söyleyerek cesedin bulunmasını sağladığı da saptandı.

Gözaltı, tutuklama ve cezaevinde ölüm

Deliller doğrultusunda 20 Aralık tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bingöl, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yetkililer, Bingöl’ün 22 Aralık tarihinde cezaevinde yaşamına son verdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma, delil analizleri ve adli süreçler devam ediyor.

