İzmir'de Misina Tuzakından Kurtarılan Flamingo Doğaya Döndü

İtfaiye dalgıçlarının hassas operasyonu başarıyla sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal yaşamın korunmasına yönelik bir müdahaleye daha imza attı. İnciraltı'nda ayağına misina dolanan bir flamingo, uzman ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğal yaşamına kavuşturuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İnciraltı Barış Manço Köprüsü yakınlarında kurtarma çalışması başlattı. Müdahaleyi gerçekleştiren 4 kişilik uzman dalgıç ekip, deniz ve kıyı hattında dikkatli ve kontrollü bir operasyon yürüttü.

Hareket kabiliyeti kısıtlanan flamingo, bota alınarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Ekipler, hayvana zarar vermeden ayağına dolanan misinayı çıkardı ve flamingoyu sağlıklı şekilde doğaya saldı.

Yetkililer, denizlerde ve sulak alanlarda bırakılan balıkçı misinalarının kuşlar ve deniz canlıları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle flamingolar, martılar ve diğer su kuşlarının bu tür atıklara sıkça takıldığı ve bunun yaşamlarını tehlikeye attığı vurgulandı.

