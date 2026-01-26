İzmir'de 'Narko-Kapan İzmir' Operasyonu Sonrası Adli Olaylar yüzde 30,80 Azaldı

19 Ocak’taki 'Narko-Kapan İzmir' operasyonu sonrası İzmir’de genel adli olaylarda yüzde 30,80 azalma kaydedildi; Başsavcılık tedavi ve eğitim odaklı uygulamaların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:35
İzmir'de 'Narko-Kapan İzmir' Operasyonu Sonrası Adli Olaylarda Sert Düşüş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayda geçen 'Narko-Kapan İzmir'in ardından kent genelinde adli olaylarda belirgin bir azalma görüldüğünü açıkladı. Operasyon ve eş zamanlı adli tedbirlerin uygulanmasıyla, genel adli olaylarda kayda değer düşüş sağlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Açıklamada 19 Ocak'taki operasyonun, sokak satıcılarına yönelik en kapsamlı narkotik müdahalesi olduğu vurgulandı. Başsavcılık, sahada yürütülen etkin mücadelenin kamu düzenine doğrudan yansıdığını belirtti ve operasyonun diğer suç türlerinin kaynağı olan uyuşturucuya yönelik müdahalede önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Suç oranlarında yüzde 30,80'lik gerileme

Paylaşılan istatistiklere göre; 2025 yılında başlatılan çalışmalarla kıyaslandığında, 2026 döneminde bildirilen adli vakalarda azalma kaydedildi. Operasyon sonrası süreçte İzmir genelindeki ortalama adli olay sayısının yüzde 30,80 oranında düştüğü belirtildi.

Sadece cezalandırma değil, tedavi ve eğitim ön planda

Başsavcılık, suçla mücadelede yalnızca cezalandırma değil aynı zamanda tedavi ve eğitim odaklı yaklaşımlar benimsendiğini açıkladı. 'Maddeye Değil Geleceğe Bağlan' sloganıyla yürütülen süreçte, 5 bin 329 kullanıcı şüpheliye tedavi ve muayene tedbirleriyle adli kontrol uygulandığı bildirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüler için 'Güvenli Yollar Eğitim Programı', şiddet şüphelileri için ise 'Öfke Kontrolü' programları devreye alındı.

Gençler ve çocuklar için güvenli sokaklar

Açıklamada 'Çocuklar Gözbebeğimiz, Gençler Geleceğimiz' vurgusu yapılarak, operasyonlarla sokakların temizlendiği ve gençlerin uyuşturucu tehlikesinden korunmasının diğer suç türlerinin azalmasında etkili olduğu kaydedildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, arz ve talebe yönelik müdahalelerin yanı sıra eğitim ve tedavi süreçlerinin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.

