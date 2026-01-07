İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu

İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye ceza yağdı

Alsancak Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda trafik güvenliği tehlikeye atıldı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin incelenmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın orta refüjü kullanarak karşı yöne geçtiğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarla kural ihlali yapan sürücünün S.S. (52) olduğu belirlendi. İhlali kabul eden sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6 ayrı maddesinden işlem yapıldı.

Şüpheliye toplam 11 bin 895 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

