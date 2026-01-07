İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu

İzmir’de orta refüjü kullanarak karşı yöne geçen sürücüye 2918 sayılı Kanun kapsamında 11 bin 895 TL para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:13
Alsancak Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda trafik güvenliği tehlikeye atıldı

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin incelenmesi sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın orta refüjü kullanarak karşı yöne geçtiğini tespit etti.

Yapılan çalışmalarla kural ihlali yapan sürücünün S.S. (52) olduğu belirlendi. İhlali kabul eden sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6 ayrı maddesinden işlem yapıldı.

Şüpheliye toplam 11 bin 895 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları