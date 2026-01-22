İzmir'de Sağanak: Karabağlar ve Buca'da Yollar Göle Döndü

İzmir'de sabahın erken saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak, Karabağlar ve Buca'da cadde ve sokakları su altında bıraktı; ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:19
Karabağlar ve Buca'da cadde ve sokaklar suyla kaplandı

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından İzmir'de sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu. Yağış, kentin bazı kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Karabağlar ve Buca ilçelerinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Kent içi trafik de yağıştan olumsuz etkilendi; bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karabağlar Sanayi bölgesinde dere taşması sonucu yollar su altında kaldı. Bölgeden gelen görüntülerde, bir vatandaşın suya kapılmamak için demir korkuluklara tutunarak yürümeye çalışması dikkat çekti.

Vatandaşlar, özellikle su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda güvenli alanlarda beklerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin taşkın bölgelerinde çalışma yaptığı bildirildi.

Yetkililer, devam eden olumsuz hava koşulları ve yeni su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

