Muş-Kulp kara yolunda çığ: Karayolları iş makinesi kurtarıldı

Olay, kurtarma ve alınan önlemler

Muş-Kulp kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında, Karayolları'na ait bir iş makinesi çığın altında kaldı. Söz konusu araç, Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu üzerinde, yolun ulaşıma açılmasına yönelik çalışma yapan ekipler tarafından kullanılıyordu.

Olay Keklik Çeşmesi mevkii'nde gerçekleşti. Çığın düşmesinin ardından bölgeye sevk edilen diğer iş makineleri ve ekipler, göçük altındaki aracı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Araçta bulunan operatör ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı; operatörün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çığ tehlikesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve yol açma çalışmaları geçici olarak ara verildi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartları ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MUŞ-KULP KARAYOLUNDA YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPAN KARAYOLLARI EKİBİNE AİT İŞ MAKİNESİ ÇIĞ ALTINDA KALDI. OPERATÖRÜN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.