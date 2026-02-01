Muş-Kulp kara yolunda çığ: Karayolları iş makinesi kurtarıldı

Muş-Kulp kara yolunda Karayolları'na ait iş makinesi çığın altında kaldı; operatör sağ kurtarıldı, yol çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:36
Olay, kurtarma ve alınan önlemler

Muş-Kulp kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları sırasında, Karayolları'na ait bir iş makinesi çığın altında kaldı. Söz konusu araç, Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolu üzerinde, yolun ulaşıma açılmasına yönelik çalışma yapan ekipler tarafından kullanılıyordu.

Olay Keklik Çeşmesi mevkii'nde gerçekleşti. Çığın düşmesinin ardından bölgeye sevk edilen diğer iş makineleri ve ekipler, göçük altındaki aracı kısa sürede bulunduğu yerden çıkardı. Araçta bulunan operatör ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı; operatörün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çığ tehlikesi nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve yol açma çalışmaları geçici olarak ara verildi. Yetkililer, sürücüleri olumsuz hava şartları ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

