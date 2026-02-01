Karabük'te 6 Kişinin Yaşadığı Daire Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te 6 Kişinin Yaşadığı Daire Alevlere Teslim Oldu

Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yangın

Karabük'te bir binanın 4. katında bulunan ve Sevda K. ve ailesinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü fark eden hane sakinleri evi terk etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak 6 kişinin yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

