Karabük'te 6 Kişinin Yaşadığı Daire Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük Bayır Mahallesi'nde Sevda K. ve ailesinin oturduğu 4. kattaki dairede çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü; daire kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:39
Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yangın

Karabük'te bir binanın 4. katında bulunan ve Sevda K. ve ailesinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü fark eden hane sakinleri evi terk etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak 6 kişinin yaşadığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

