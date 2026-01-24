İzmir'de tarihî uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama

İzmir merkezli eş zamanlı operasyonda 654 şüpheli tutuklandı; soruşturma 19 Ocak 2026'da başladı, şüpheliler iletişim uygulamaları ve günübirlik evlerle faaliyet yürüttü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:47
İzmir'de tarihî uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama

İzmir'de tarihî uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen eş zamanlı baskınlarda, gözaltına alınan şüphelilerden 654’ü tutuklandı.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildi. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısının yönetiminde yürütülen soruşturma, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında planlandı. 19 Ocak 2026 tarihinde başlatılan operasyon, İzmir’in Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri merkezli olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı olarak icra edildi.

İletişim uygulamaları üzerinden satış ağı deşifre edildi

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipler, alınan ihbarlar ve ifadeler, zehir tacirlerinin çalışma yöntemlerini ortaya koydu. Şüphelilerin WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim platformları üzerinden kullanıcılarla irtibat kurdukları ve satış faaliyetlerini bu uygulamalar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

Günübirlik evler ve kurye sistemi

İncelemelerde, şüphelilerin sabit bir adrese bağlı kalmaksızın uyuşturucu ticaretini sürdürdükleri belirlendi. Operasyonel veriler, suç şebekesinin uyuşturucu madde trafiğini farklı mekanlarda ve günübirlik kiralanan evlerde gerçekleştirdiğini; maddelerin ise kuryeler aracılığıyla alıcılara ulaştırıldığını gösterdi. Ayrıca, şüphelilerin okul ve yurt çevrelerinde yaşı küçük şahıslara satış yaparak uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Gözaltı ve tutuklamalar

Operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 654’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN VE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU...

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN VE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDAN BİRİ OLARAK KAYITLARA GEÇEN EŞ ZAMANLI BASKINLARDA, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 654’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN VE CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
3
Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi
4
Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı
5
Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
6
Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek
7
Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları