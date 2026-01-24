İzmir'de tarihî uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen eş zamanlı baskınlarda, gözaltına alınan şüphelilerden 654’ü tutuklandı.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildi. 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhuriyet Savcısının yönetiminde yürütülen soruşturma, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarıyla mücadele kapsamında planlandı. 19 Ocak 2026 tarihinde başlatılan operasyon, İzmir’in Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri merkezli olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı olarak icra edildi.

İletişim uygulamaları üzerinden satış ağı deşifre edildi

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipler, alınan ihbarlar ve ifadeler, zehir tacirlerinin çalışma yöntemlerini ortaya koydu. Şüphelilerin WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim platformları üzerinden kullanıcılarla irtibat kurdukları ve satış faaliyetlerini bu uygulamalar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

Günübirlik evler ve kurye sistemi

İncelemelerde, şüphelilerin sabit bir adrese bağlı kalmaksızın uyuşturucu ticaretini sürdürdükleri belirlendi. Operasyonel veriler, suç şebekesinin uyuşturucu madde trafiğini farklı mekanlarda ve günübirlik kiralanan evlerde gerçekleştirdiğini; maddelerin ise kuryeler aracılığıyla alıcılara ulaştırıldığını gösterdi. Ayrıca, şüphelilerin okul ve yurt çevrelerinde yaşı küçük şahıslara satış yaparak uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Gözaltı ve tutuklamalar

Operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 654’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 51 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

