İzmir'de Ters Yönde Giden Taksiye 16 bin 613 TL Ceza

Olayın Detayları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ihbar kabul ederek incelemeye aldı. Yapılan analizde, Bayraklı ilçesi Yavuz Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olan 35 T 6623 plakalı ticari taksi tespit edildi.

Araştırmalar sonucu aracın sürücüsünün S.D. (23) olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından sürücüye ihlale ait görüntüler gösterildi ve olayla ilgili işlem başlatıldı.

Uygulanan Ceza

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 16 bin 613 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

